Кинолог рассказал, как собаки понимают, стоит ли общаться с человеком

НУ

Наташа Устинова

Когда я встречаюсь с незнакомыми собаками на улице, сразу спокойно останавливаюсь и глядя ей в глаза, начинаю мягко, дружелюбно с ней разговаривать. Она же внимательно слушает меня. А потом спокойно уходит. Тогда и я иду дальше. Очень даже срабатывает. Недавно был случай. Иду. Вдруг огромный чёрный пес вырывается из рук хозяйки с поводком бежит ко мне. Останавливаюсь и спокойно говорю: "поздороваться хочешь, давай лапу, не дал. Продолжаю. А ты красавчик и умница, молодец. Дай мне пройти, пожалуйста. Можно?" И он убежал к хозяйке. Та нацепила поводок. И они ушли, и я пошла к дому. Дело было в деревне. Так что автор прав. Спокойно и любезно обращайтесь с собаками. Это у меня был 2ой случай.