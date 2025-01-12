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Кинолог рассказал, как собаки понимают, стоит ли общаться с человеком

Кинолог рассказал, как собаки понимают, стоит ли общаться с человеком

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев объяснил механизмы, с помощью которых собаки определяют, стоит ли контактировать с человеком.

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Комментарии
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Наташа Устинова
Когда я встречаюсь с незнакомыми собаками на улице, сразу спокойно останавливаюсь и глядя ей в глаза, начинаю мягко, дружелюбно с ней разговаривать. Она же внимательно слушает меня. А потом спокойно уходит. Тогда и я иду дальше. Очень даже срабатывает. Недавно был случай. Иду. Вдруг огромный чёрный пес вырывается из рук хозяйки с поводком бежит ко мне. Останавливаюсь и спокойно говорю: &quot;поздороваться хочешь, давай лапу, не дал. Продолжаю. А ты красавчик и умница, молодец. Дай мне пройти, пожалуйста. Можно?&quot; И он убежал к хозяйке. Та нацепила поводок. И они ушли, и я пошла к дому. Дело было в деревне. Так что автор прав. Спокойно и любезно обращайтесь с собаками. Это у меня был 2ой случай.
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