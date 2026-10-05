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Царьград

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i24News: США могут депортировать туриста за угрозу теракта в Израиле

i24News: США могут депортировать туриста за угрозу теракта в Израиле

Американский турист задержан у штаба Армии обороны Израиля в Тель-Авиве за подозрение в намерении совершить теракт.

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