После взрыва газа в многоэтажке в Воронежской области сотрудники МЧС спасли от пожара 32 человека На втором этаже девятиэтажного дома загорелась квартира.
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После взрыва газа в многоэтажке в Воронежской области сотрудники МЧС спасли от пожара 32 человека На втором этаже девятиэтажного дома загорелась квартира.
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