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ВК Пресс

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Вашингтон потребовал от России раскрыть миру правду об инфекции в Иркутской области

Вашингтон потребовал от России раскрыть миру правду об инфекции в Иркутской области

«Мы призываем Россию быть прозрачной и предоставить миру больше информации, чтобы каждый мог отреагировать должным образом», — заявил Рубио журналистам во вторник.

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