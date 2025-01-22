БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 396 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В С
    А что говорил ваш прошлый петух ? "На Донбасе ничего нэмае". Это у вас, выблядки хохложопые, ничего нет, а в Новоросс...Зеленский остался...
  • Владимир Минаков
    " причем не стесняясь присутствия полицейских."                                      В войну  в полицаи шли  колабора...ХРОНИКИ МИГРАНТСК...
  • Игорь Сипкин
    Читайте, добавилСтремительный взл...

Россия изменила отношение к Греции и Кипру, сообщили СМИ. Россия изменила отношение к Греции и Кипру из-за Украины

Россия изменила отношение к Греции и Кипру, сообщили СМИ. Россия изменила отношение к Греции и Кипру из-за Украины

Россия полностью изменила отношение к Греции и Кипру по важнейшим для греческих интересов вопросам и отказала им в поддержке из-за их позиции по украинскому конфликту, пишет газета "Кириакатики Демократия".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
саша пупкин
Ну чо вы хотели??))))
Ответить
3 час.
Владимир Алтайцев
Долго  греки  добивались  удара  по своей  наглой  харе. Добились!!!!!! Теперь  не нойте, шаки.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх