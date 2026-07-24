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Более 20 человек пострадали в ДТП двух автобусов в Баку

Более 20 человек пострадали в ДТП двух автобусов в Баку

На территории Хазарского района Баку столкнулись два пассажирских автобуса. В результате аварии пострадали более 20 человек, сообщили РИА «Новости» в местном управлении медицинскими территориальными подразделениями.

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