Более 20 человек пострадали в ДТП двух автобусов в Баку

На территории Хазарского района Баку столкнулись два пассажирских автобуса. В результате аварии пострадали более 20 человек, сообщили РИА «Новости» в местном управлении медицинскими территориальными подразделениями.
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