Шпинев считает, что Миранчук и Жемалетдинов покинут «Локомотив», если Леонченко останется в клубе

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, высказался о будущем игроков «Локомотива» на фоне информации о продлении контракта клубом с генеральным директором Владимиром Леонченко.
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