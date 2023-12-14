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Шпинев считает, что Миранчук и Жемалетдинов покинут «Локомотив», если Леонченко останется в клубе

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, высказался о будущем игроков «Локомотива» на фоне информации о продлении контракта клубом с генеральным директором Владимиром Леонченко.

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