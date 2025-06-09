Мятеж в Калифорнии. Трамп направил в штат войска — что будет дальше?

Александр Симаков

Это американцам бы у наших властей поучиться, назидательная Вы наша. 😂 В Калифорнии протесты вспыхнули всего лишь после ареста 120 мигрантов. У нас, в России" ежемесячно арестовыввается и ДЕПОРТИРУЕТСЯ свыше ПЯТНАДЦАТИ ТЫСЯЧ (по пятьсот мигрантов в день!) и никаких протестов. А почему нет протестов в России? Да потому что у нас власть едина, а не разделена на правых и левых, как в США, некому другу другу козьи морды устраивать. Прочтите ещё раз внимательно эти абзацы: " По мнению Малека Дудакова, Демпартия на протяжении четырёх месяцев президентства Трампа искала любые поводы, чтобы организовать уличную протестную кампанию, и сейчас ухватилась за ситуацию с миграционными рейдами. Эксперт полагает, что "демократы хотели бы повторить погромы 2020 года." «Только теперь основной ударной силой должны стать не BLM, а нелегальные мигранты. За период президентства Байдена в США въехало, по разным оценкам, от 5 млн до 7 млн нелегалов. Так что это настоящая армия, которую можно задействовать для дестабилизации ситуации», — заключил собеседник RT.