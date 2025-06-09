Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Мятеж в Калифорнии. Трамп направил в штат войска — что будет дальше?

Мятеж в Калифорнии. Трамп направил в штат войска — что будет дальше?

Протесты в Калифорнии, 7 июня Gettyimages.ru Gina Ferazzi / Los Angeles Times Белый дом назвал мятежом протесты против высылки нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе и направил на подавление беспорядков Нацгвардию.

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Комментарии
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валерия
Вот их пример- властям наука... но не доходит до ума...
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7 час.
Александр Симаков
Это американцам бы у наших властей поучиться, назидательная Вы наша. 😂 В Калифорнии протесты вспыхнули  всего лишь после ареста 120 мигрантов. У нас, в России&quot; ежемесячно арестовыввается и  ДЕПОРТИРУЕТСЯ свыше ПЯТНАДЦАТИ ТЫСЯЧ (по пятьсот мигрантов в день!)  и никаких протестов.  А почему нет протестов в России? Да потому что у нас власть едина, а не разделена  на правых и левых, как в США, некому другу другу козьи морды устраивать.  Прочтите ещё раз внимательно эти абзацы: &quot; По мнению Малека Дудакова, Демпартия на протяжении четырёх месяцев президентства Трампа искала любые поводы, чтобы организовать уличную протестную кампанию, и сейчас ухватилась за ситуацию с миграционными рейдами. Эксперт полагает, что &quot;демократы хотели бы повторить погромы 2020 года.&quot; «Только теперь основной ударной силой должны стать не BLM, а нелегальные мигранты. За период президентства Байдена в США въехало, по разным оценкам, от 5 млн до 7 млн нелегалов. Так что это настоящая армия, которую можно задействовать для дестабилизации ситуации», — заключил собеседник RT.
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6 час.
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