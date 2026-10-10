Эксперт Зубик: попытка угадать ставку часто обходится дороже переплаты

В 2026 году покупка первой квартиры остается непростой задачей для молодых людей, рассказал «Газете.Ru» Виктор Зубик, основатель управляющей компании Smarent.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- M Делегация РФ прил...
- АА Защитник "Локомот...
- Депутат Журова: е...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым