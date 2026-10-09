"Мария-Ра" смогла избежать миллионных санкций от управляющей компании в Новосибирске

Торговая сеть "Мария-Ра" выиграла суд против очередной управляющей компании. Судебным противником алтайского ретейлера была компания "Чистая Слобода" из Новосибирска, которая выдвинула весьма объемные исковые требования.
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