Почему в Египте нельзя официально купить валюту, а фунт стоит от 1.8 до 3 рублей

Сейчас в Египте создалась парадоксальная ситуация с курсом валют. Официальный курс составляет 30.9 фунтов за доллар, но по этому курсу доллары не купить, курс чёрного рынка при этом доходит до 50 фунтов за доллар.
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