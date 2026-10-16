В Госдуме приняли решение по одному из депутатов – Константину Затулину, который так рьяно защищает мигрантов.
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Затулин-это позор Думы.
Крайне неприятный тип и лицом, и делами.