В деле судебные приставы и полиция. Сотрудники службы судебных приставов Челябинской области вместе с полицейскими из управления по вопросам миграции за неделю отправили домой 52 мигранта, которые нарушили миграционное законодательство России.
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