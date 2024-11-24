Холанду грозит день тюрьмы в Швейцарии за неоплаченный штраф в 60 франков. Эрлингу достаточно погасить задолженность, чтобы избежать заключения (Blick)

Как передает Blick, у нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии есть неоплаченный штраф в размере 60 швейцарских франков (это 53,55 фунта или 64,36 евро – Спортс’‘) в кантоне Во на западе страны, назначенный 25 октября.