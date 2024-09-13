13,09,24 Селидово - Украинск Активные боевые действия на Красноармейском направлении. Атака ВС РФ пехотным подразделением западнее Украинска.
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13,09,24 Селидово - Украинск Активные боевые действия на Красноармейском направлении. Атака ВС РФ пехотным подразделением западнее Украинска.
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