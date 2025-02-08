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Всё о женщинах

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Модные мужские стрижки 2025: главные тренды

Модные мужские стрижки 2025: главные тренды

В октябре 2024 года на Reddit появился вопрос: «Какие мужские прически, по вашему мнению, будут популярны в 2025 году?» Большинство комментаторов сошлись во мнении, что в 2025-м будут развиваться тренды 2024-го — обращение к 80-м и 90-м годам прошлого века, челки-шторки (как у Леонардо Ди Каприо в «Титанике») и стрижки маллет (как у Дэвида Боуи).

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Комментарии
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НП
Надежда Помазанова
Покороче нельзя было?
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16 час.
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