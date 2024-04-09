Городской хетчбэк превратился в стильный городской кроссовер — и подешевел. Представлен совершенно новый Citroen C3 с бензиновыми моторами

Состоялась официальная премьера Citroen C3 четвертого поколения. Уже в третьем поколении автомобиль представлял собой скорее кроссовер, нежели хетчбэк, а сейчас можно констатировать полный переход в класс кроссоверов.
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