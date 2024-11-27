Конец затишья: магнитные бури 28 ноября ударят по Земле Ольга ВайленкоСпокойствие в космической погоде сменилось тревогой: 28 и 29 ноября на Землю обрушатся магнитные бури средней интенсивности, предупреждают учёные Лаборатории солнечной астрономии РАН.
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