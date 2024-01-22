Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что США в рамках линии на «тотальную вассализацию» Украины перешли к формированию в этой стране колониальной администрации, которая будет состоять из прошедших обучение на Западе и присягнувших интересам США украинцев.