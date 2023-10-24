"Грапарак": Пашинян лично призвал главу НКР Шахраманяна принять все условия Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян лично призвал главу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвела Шахраманяна принять все условия Азербайджана во время военной операции Баку, чтобы не допустить разрастания боевых действий.
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