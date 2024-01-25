Экстренные службы: найдены черные ящики сбитого Ил-76 с пленными ВСУ

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, на месте крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области нашли черные ящики — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец, они в хорошем состоянии, они уже переданы следователям.