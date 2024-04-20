Android Authority: в ОС Android 15 карантин для подозрительных приложений

Операционная система Android 15 получит возможность помещать подозрительные приложения в карантин. В настоящее время встроенная в смартфоны система Google Play Protect просто удаляет опасные программы, сообщает портал Android Authority.
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