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Алексей Леонков: Минобороны уполномоченно заявить:

Минобороны уполномоченно заявить:В интервале с20:50 до 22:25 мск дежурными средствами ПВО уничтоженыдевять украинских БПЛА:шесть БПЛА – над территорией Белгородской области иодин БПЛА – над территорией Республики Крым,один БПЛА - над территорией Орловской области иодин БПЛА - над территори.

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