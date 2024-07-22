Экс-советник Меркель призвал США вести переговоры о разоружении с РФ

США следует параллельно с размещением дальнобойных систем вооружений в Европе начать переговоры о разоружении с Россией, как это происходило во времена «кризиса евроракет» 80-х годов, но сейчас Вашингтон к этому не готов.
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