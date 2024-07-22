Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Голос из гроба:"Да жив,я жив"!В Конгрессе потре...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, иранские террористы,  теперь еще и пираты.Иранский КСИР зах...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, кругом одно ворье. Уже и верблюдов прут.Baza: молодые люд...

Экс-советник Меркель призвал США вести переговоры о разоружении с РФ

Экс-советник Меркель призвал США вести переговоры о разоружении с РФ

США следует параллельно с размещением дальнобойных систем вооружений в Европе начать переговоры о разоружении с Россией, как это происходило во времена «кризиса евроракет» 80-х годов, но сейчас Вашингтон к этому не готов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
У США слишком огромные и неподъемные внешние долги!!  Им и войны нужны, чтобы что-то  нагло списать, кого-то запугать, кого вообще уничтожить. США  давно  ЗАХРЕБЕТНИКИ У ВСЕГО МИРА!!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх