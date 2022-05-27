Рада Безпеки ООН голосує за резолюцію під час зустрічі, присвяченої російському вторгненню в Україну Китай і Росія наклали вето на нові санкції РБ ООН проти Північної Кореї Проект резолюції щодо посилення санкцій щодо Пхеньяну було розроблено Сполученими Штатами Китай та Росія у четвер наклали вето на ініціативу США запровадити додаткові санкції ООН проти Північної […] Сообщение Китай та Росія наклали вето на нові санкції РБ ООН проти Північної Кореї появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.