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Тимошенко: отставки Залужного с поста главкома ВСУ «не хотят миллионы украинцев»

Тимошенко: отставки Залужного с поста главкома ВСУ «не хотят миллионы украинцев»

Увольнения Валерия Залужного с должности главнокомандующего армией «не хотят миллионы украинцев». Соответствующее утверждение, как информирует Telegram-канал BRIEF, высказала депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко.

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Комментарии
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Валерий Василенко
Эта сука еще жива? Очень жаль.
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