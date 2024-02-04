Тимошенко: отставки Залужного с поста главкома ВСУ «не хотят миллионы украинцев»

Увольнения Валерия Залужного с должности главнокомандующего армией «не хотят миллионы украинцев». Соответствующее утверждение, как информирует Telegram-канал BRIEF, высказала депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко.
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