Путин назвал плюсы для Армении в разрешении ситуации вокруг Карабаха

Решение армянского руководства признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, которое еще недавно казалось немыслимым, Владимир Путин назвал прагматичным шагом, способным принести Еревану «немало плюсов».
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