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Вполне точный прогноз магнитных бурь: мощная вспышка с 25 по 27 февраля с пиком 26 февраля

Вполне точный прогноз магнитных бурь: мощная вспышка с 25 по 27 февраля с пиком 26 февраля

Вполне точный прогноз магнитных бурь: мощная вспышка с 25 по 27 февраля с пиком 26 февраля Евгения КомароваФевраль 2024 года обещает быть насыщенным магнитными бурями различной силы, начиная от незаметных и заканчивая геомагнитными ударами.

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