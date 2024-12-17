Названо число поврежденных квартир после подрыва генерала Российской армии

Как минимум 10 квартир получили повреждения после подрыва начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы.
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