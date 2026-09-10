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Царьград

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Мэр Гориса Арушанян идет на выборы от партии власти

Мэр Гориса Арушанян идет на выборы от партии власти

Мэр Гориса Аруш Арушанян выдвинется на предстоящих муниципальных выборах от партии власти «Гражданский договор».

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