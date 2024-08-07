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  • Андрей
    снять Герасимова, поставить автора"рюского малчика" и А. Рожкова и будет нам всем счастье.  😀Пора?
  • Александр Рожков
    Да к кому эти вопросы? К кому? У нас разве есть те, кому можно задавать вопросы? Ну промычат они в очередной раз, вас...Пора?
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    Вам удобно на диване сидеть? Вот и сидите. Специалисты…Пора?

В ВСУ объясняют потерю позиций в Торецке некомпетентностью командования

В ВСУ объясняют потерю позиций в Торецке некомпетентностью командования

Военные ВСУ обвиняют командование в провале обороны Торецка, сообщает New York Times. По данным издания, бойцы 41-й механизированной бригады ВСУ, которых перебросили на оборону этого города в ДНР, оказались не готовы воевать и потеряли позиции из-за некомпетентности военного руководства.

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