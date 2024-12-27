"Когда мы были вместе, он любил только меня". Светлана Бондарчук высказалась о бывшем муже Фёдоре Бондарчуке

55-летняя Светлана Бондарчук в эфире программы "Хватит слухов" на YouTube-канале "ТВ Центр" высказалась о бывшем муже, 57-летнем Фёдоре Бондарчуке, который сейчас, по слухам, разводится с женой Паулиной Андреевой.