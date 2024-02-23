Перечень автомобилей для чиновников расширили моделями «Автотора» и «ПСМА Рус»

Минпромторг России обновил перечень отечественных автомобилей, рекомендованных для использования госслужащими в служебных целях, расширив его до 12 брендов за счёт машин, сборка которых ведётся на мощностях калининградского «Автотора» и калужского «ПСМА Рус».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии