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В Самарской области потеплеет до +12 градусов

В Самарской области потеплеет до +12 градусов

Синоптики Приволжского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни, и он обещает умеренные температуры и отсутствие значительных осадков.

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