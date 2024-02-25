Что взрывали и хлопали мальчишки в СССР, когда не было петард

У современных мальчишек есть доступ к самым разным достижениям пиротехнической науки. В новогодние праздники разнообразие и количество всевозможных петард, ракет, хлопушек и фейерверков, представленных в продаже, просто поражает.
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