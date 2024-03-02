Под прицелом
ГлавнаяВсе статьиЛучшие статьиАрмияАвиацияФлот
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Под прицелом

37 011 подписчиков

На Западе подсчитали стоимость новых социальных инициатив президента России

На Западе подсчитали стоимость новых социальных инициатив президента России

Новые национальные проекты, которые президент России Владимир Путин предложил во время выступления с ежегодным послании Федеральному Собранию, наряду с инициативами по повышению уровня жизни и массовым списанием кредитов российским регионам, могут стоить казне государства более 130 миллиардов долларов, что сейчас не учтено в бюджете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх