Taylor Sheridan Appeared In A Fan-Favorite Fox Teen Drama And Its Spin-Off

Yellowstone creator Taylor Sheridan started in the entertainment biz as an actor. He appeared in a '90s drama and its spin-off starring Jennifer Love Hewitt.
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