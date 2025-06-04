В США двух китайских ученых обвинили в контрабанде грибка

Обвинения в попытке контрабанды грибка Fusarium graminearum опасного биологического патогена в США предъявлены двоим гражданам Китая, работавшим в Мичиганском университете, сообщила 3 июня пресс-служба минюста США.
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