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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе звал Олисе в «Реал» во время ЧМ и сказал Пересу, что получил «позитивные сигналы» от вингера. Майкл считает, что в «Мадриде» у него будет больше шансов выиграть ЛЧ, чем в «Баварии»

Килиан Мбаппе хочет видеть  Майкла Олисе в « Реале ».  Как сообщает Bild, во время прошедшего чемпионата мира нападающий «сливочных» активно предлагал вингеру «Баварии» перебраться в мадридский клуб.

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