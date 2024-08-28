Голубев: потенциал Ростовской агломерации надо расширить на весь юг России

Намерение распространить потенциал Ростовской агломерации на весь южный макрорегион высказал губернатор Ростовской области Василий Голубев 27 августа на Международном муниципальном форуме стран БРИКС в Москве, сообщает пресс-служба губернатора.
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