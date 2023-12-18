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Путин заявил, что Россия уделит особое внимание теме русского языка в СНГ

Путин заявил, что Россия уделит особое внимание теме русского языка в СНГ

Владимир Путин в понедельник, приветствуя участников заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств заявил, что Россия уделит особое внимание теме русского языка в СНГ.

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Комментарии
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Владимир Терентьев
Многие думают, что знание русского языка автоматически даёт понимание русской культуры. Это большое заблуждение.
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1 д.
M T
Уделит ли СНГ внимание теме русского языка - вот вопрос? С новой геополитической реальностью придется считаться любому, что бы то ни было, заявляющему.
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1 д.
W
Walery
Вы правы. понимание Культуры проявляется только с глубокими ознакомлениями с литературой.
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19 час.

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