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«Газпром нефть» стала работодателем-лидером для молодежи

«Газпром нефть» стала работодателем-лидером для молодежи

Проведенный в рамках рейтинга Best Company Award опрос охватил 9 тысяч респондентов. Он показал, что ключевыми факторами привлекательности являются конкурентоспособные условия труда, баланс между работой и личной жизнью, стабильность и карьерные перспективы.

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