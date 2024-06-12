В центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств гибели несовершеннолетнего в Рязанской области

Следственными органами СК России по Рязанской области по факту гибели 16-летнего подростка в результате поражения электрическим током возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
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