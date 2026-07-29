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Царьград

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Чубайс перешёл в контрнаступление: Украденные миллиарды возвращать не хочет

Чубайс перешёл в контрнаступление: Украденные миллиарды возвращать не хочет

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс не собирается возвращать украденные миллиарды. Его защита подала кассационную жалобу на решение суда о взыскании 5,5 млрд рублей убытков по проекту гибких планшетов Plastic Logic.

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