Чубайс перешёл в контрнаступление: Украденные миллиарды возвращать не хочет

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс не собирается возвращать украденные миллиарды. Его защита подала кассационную жалобу на решение суда о взыскании 5,5 млрд рублей убытков по проекту гибких планшетов Plastic Logic.
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