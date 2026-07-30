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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер Майами» показал 3-ю форму на сезон – белую с розовыми, бирюзовыми и черными деталями. Комплект Cnit вдохновлен новым стадионом и успехами клуба

 « Интер Майами » и наш партнер Adidas представили Cénit – третий комплект клубной формы на 2026 год.

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