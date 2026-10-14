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Представитель Дзюбы: «Звонки из «Урала» были. Но мы сразу говорили, что Артем не будет играть в Первой лиге»

Представитель Дзюбы: «Звонки из «Урала» были. Но мы сразу говорили, что Артем не будет играть в Первой лиге»

Леонид Гольдман, представитель бывшего нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, подтвердил интерес со стороны «Урала» летом.

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