Шойгу рассказал о задаче новых городов в Сибири

У России есть огромный потенциал, и не только ресурсный, подчеркнул министр обороныНовые города в Сибири должны исполнить пророческие слова Михаила Ломоносова, и стать центрами производства и промышленности, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.