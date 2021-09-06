Daily Storm

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Шойгу рассказал о задаче новых городов в Сибири

Шойгу рассказал о задаче новых городов в Сибири

У России есть огромный потенциал, и не только ресурсный, подчеркнул министр обороныНовые города в Сибири должны исполнить пророческие слова Михаила Ломоносова, и стать центрами производства и промышленности, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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