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«Фламинго в штанах» и его друзей теперь можно увидеть в екатеринбургском зоопарке

«Фламинго в штанах» и его друзей теперь можно увидеть в екатеринбургском зоопарке

В Екатеринбургском зоопарке теперь можно увидеть сразу семь новых питомцев, все они – фламинго. Шестеро прибыли из парка птиц «Малинки» Ростовской области, а один – тот самый знаменитый югорский «фламинго в штанах».

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