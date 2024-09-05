«Фламинго в штанах» и его друзей теперь можно увидеть в екатеринбургском зоопарке

В Екатеринбургском зоопарке теперь можно увидеть сразу семь новых питомцев, все они – фламинго. Шестеро прибыли из парка птиц «Малинки» Ростовской области, а один – тот самый знаменитый югорский «фламинго в штанах».
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