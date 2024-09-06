Россияне рассказали, как банки пытались воспользоваться их неопытностью

33% россиян рассказали, что банки пытались воспользоваться нехваткой их знаний в финансовой сфере и предлагали услуги на невыгодных условиях, рассказывает РБК со ссылкой на опрос, проведенный Аналитическим центром НАФИ.
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