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Полиция нашла похищенную цыганами девочку в другом регионе

Полиция нашла похищенную цыганами девочку в другом регионе

В Тюменской области завершился драматический эпизод – 13-летнюю школьницу, которую насильно затолкнули в автомобиль и увезли неизвестные, удалось спасти благодаря слаженной работе правоохранительных органов.

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