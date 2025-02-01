Полиция нашла похищенную цыганами девочку в другом регионе

В Тюменской области завершился драматический эпизод – 13-летнюю школьницу, которую насильно затолкнули в автомобиль и увезли неизвестные, удалось спасти благодаря слаженной работе правоохранительных органов.
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